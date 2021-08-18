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Компания Samsung собирается избавиться от рекламы в некоторых предустановленных на свои смартфоны Galaxy приложениях. О каком именно количестве приложений идёт речь, пока неизвестно. В любом случае, это позволит сделать интерфейс мобильных устройств более чистым.

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Samsung уже подтвердила данную информацию. Глава подразделения по выпуску мобильных устройств недавно сделал соответствующее заявление на встрече в мэрии.

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Реклама будет убрана из таких приложений, как Samsung Pay, Samsung Weather и Samsung Theme. Над изменениями уже ведётся работа и они будут внесены до конца года.

Samsung неоднократно критиковали за рекламу в приложениях на своих устройствах. Например, сайт The Verge негативно отозвался о рекламе в приложениях на флагманском аппарате Galaxy S21 Ultra в своём обзоре.

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Предустановленных на аппаратах Galaxy приложений значительно больше, чем три вышеназванных. Остаётся наблюдать и надеяться, что реклама исчезнет и из остальных.



