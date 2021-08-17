Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сеть управления многими больницами и клиниками в штатах Западная Вирджиния и Огайо в США стали жертвами приложения-вымогателя. В результате прекратил работу сайт и сервисы больниц, а также отменены некоторые медицинские процедуры.

реклама

Атака на медицинскую систему «Мемориал» произошла в воскресенье. Был выпущен пресс-релиз, но поскольку сайт некоммерческой организации не работает, он недоступен. Там сообщается, что в нескольких больницах перешли на использование бумажных карточек пациентов, пока информационная система не будет восстановлена.

анонсы и реклама Последние 3060 в Ситилинке, цены растут Еще одна 3060 и все, опять начался ажиотаж MSI 3060 Ti пока не подорожала, есть смысл успеть Еще одна 3060 Ti по старой цене 3090 в XPERT.RU Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза <b>RTX 3060 Ti не дорого</b> в XPERT.RU

Были отменены все операции и радиологические обследования, назначенные на понедельник. При этом обычные приёмы будут проводиться по графику. Также будут приниматься пострадавшие от сердечных приступов, инсультов и травм.

Три больницы начали перенаправлять своих пациентов в другой медицинский центр, примерно в часе езды от одной из них.

реклама

Пока нет информации относительно кражи персональной или финансовой информации пациентов. Ответственность на себя никто не взял и требования выкупа также нет.

Атаки приложений-вымогателей в последние годы становятся всё более распространёнными и больницы являются одной из главных целей. Не так давно пострадала технологическая компания Gigabyte, а месяц назад сотни американских компаний понесли ущерб от атаки на компанию Kaseya.



