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Компания Apple является самый дорогой в мире и её продукты никогда не проходит незамеченными. Они присутствуют в самых разных сегментах рынка, таких как смартфоны, планшеты, компьютеры и наушники. Предпринимаются попытки выпускать телевизионные приставки и умные динамики, ведётся речь о собственных автомобилях. Естественно, дела Apple всегда приковывают к себе пристальное внимание.

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Появилась информация, что три подразделения компании теряют сотрудников. Речь идёт о подразделениях Health, iCloud и AI. Конкретные цифры не называются, но в докладе утверждается, что количество увольнений выше обычного. Также говорится о двух высокопоставленных сотрудниках, принявших решение покинуть компанию. Одним из них является Руслан Мешенберг, бывший технический руководитель инфраструктуры iCloud. Он проработал лишь с января 2020 года по май 2021, а теперь является вице-президентом Core Site Reliability Engineering в Google.

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Вторым стала Эмили Фокс, глава исследований Health AI. Вместо Apple она собирается отправиться преподавать в Стэнфордский Университет.

Есть три версии причин большого количества покидающих Apple людей. Согласно одной из них, компания наняла слишком много инженеров. Другая заключается в недовольстве возвращением сотрудников в офисы в октябре нынешнего года. Правда, не исключён перенос этой даты, поскольку поначалу возвращение было запланировано на сентябрь.

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Наконец, самой неприятной причиной может быть отсутствие оптимизма относительно разрабатываемых продуктов. Речь идёт про подразделение Health, но подробности неизвестны.



