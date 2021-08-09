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AMD намного превзошла Intel по розничным продажам процессоров в июле

Ей принадлежали три четверти проданных процессоров
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9
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AMD уже не первый год наслаждается успехом своих процессоров Ryzen для персональных компьютеров. Статистика одного из главных розничных магазинов компьютеров Германии показывает, что Intel не сдаётся. Скоро она выпустит процессоры Alder Lake и борьба должна разгореться с новой силой.

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Один из пользователей форума Reddit опубликовал анализ статистики продаж процессоров для персональных компьютеров от Mindfactory. В мае от общего числа проданных в этой сети компьютеров 85% приходились на долю AMD. В июле разница немного сократилась и Intel продала 24% процессоров.

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Нужно помнить, что это статистика только одной розничной сети, хотя в целом она отображает общемировые тенденции. В магазине Amazon в первой десятке располагаются 8 процессоров AMD, в магазине Newegg в первой десятке их 7.

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В октябре ожидается анонс процессоров Intel Alder Lake. По крайней мере, тогда ждут появления флагманских моделей, а остальные могут появиться в начале января на выставке электроники CES 2022.

Это будут первые процессоры Intel на архитектуре big.LITTLE и от них ждут совместимости с материнскими платами на чипсете Z690. Этот чипсет должен поддерживать память DDR4, DDR5 и PCIe 5.0.


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