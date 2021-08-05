Snapdragon 898 будет обладать тремя кластерами и частотой до 3,09 ГГц
В конце года может состояться анонс мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 898, который станет конкурентом для Samsung Exynos 2200. Он будет выпускаться на техпроцессе 4 нм, за счёт чего можно рассчитывать на увеличение тактовой частоты. Как и в прежние годы, чип будет состоять из трёх кластеров.
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Инсайдер Ice Universe говорит о следующих кластерах:
- Одно ядро Kryo 780 на Cortex-X2 на частоте 3,09 ГГц
- Три ядра Kryo 780 на Cortex-A710 на частоте 2,4 ГГц
- Четыре ядра Kryo 780 на Cortex-A510 на частоте 1,8 ГГц
Ранее говорилось, что чип может называться Snapdragon 895. Тактовая частота на самом мощном ядре может составить 3,09 ГГц.
Были указаны частоты менее мощных ядер Kryo 780, которые не отличаются от частот Kryo 680 в Snapdragon 888. Это не означает, что производительность будет аналогичная. Тактовые частоты могут не измениться из-за техпроцесса Samsung 4 нм, который якобы уступает аналогичному техпроцессу TSMC. Повышение производительности процессоров нового поколения при сохранении тактовых частот является обычным делом. Это может позволить держать в узде тепловыделение.
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