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В конце года может состояться анонс мобильного процессора Qualcomm Snapdragon 898, который станет конкурентом для Samsung Exynos 2200. Он будет выпускаться на техпроцессе 4 нм, за счёт чего можно рассчитывать на увеличение тактовой частоты. Как и в прежние годы, чип будет состоять из трёх кластеров.

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Инсайдер Ice Universe говорит о следующих кластерах:

Одно ядро Kryo 780 на Cortex-X2 на частоте 3,09 ГГц

Три ядра Kryo 780 на Cortex-A710 на частоте 2,4 ГГц

Четыре ядра Kryo 780 на Cortex-A510 на частоте 1,8 ГГц

Ранее говорилось, что чип может называться Snapdragon 895. Тактовая частота на самом мощном ядре может составить 3,09 ГГц.

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Были указаны частоты менее мощных ядер Kryo 780, которые не отличаются от частот Kryo 680 в Snapdragon 888. Это не означает, что производительность будет аналогичная. Тактовые частоты могут не измениться из-за техпроцесса Samsung 4 нм, который якобы уступает аналогичному техпроцессу TSMC. Повышение производительности процессоров нового поколения при сохранении тактовых частот является обычным делом. Это может позволить держать в узде тепловыделение.

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