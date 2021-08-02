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После двух десятилетий достаточно безуспешных попыток завоевать мир компания Intel перестала выпускать процессоры Itanium. Они в 1990-х годах стали плодом сотрудничества HP и Intel. Тогда архитектуры набора команд были значительно более разнообразные, нежели нынешние x86 и Arm. IA-64 создавалась для работы в сфере экзотических на тот момент 64-битных вычислений и для смены проприетарных решений.

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Проект получил обидное прозвище Itanic по аналогии с Титаником из-за больших расходов. Недостатками процессоров стало отсутствие поддержки 32-разрядных систем и проблемы в написании и поддержке программного обеспечения.

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Единая архитектура набора команд была реализована чуть позже за счёт расширения AMD64 на существующий набор команд x86. Когда поддержка 64-разрядных инструкций и многоядерных вычислений пришла на архитектуру x86, процессоры Xeon отказались более подходящими под требования рынка.

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x86-64 и по сей день остаётся предпочтительной архитектурой, единственным конкурентом который является Arm. x86-64 превзошла Itanium по количеству ядер и тактовым частотам. Это не останавливало Intel от продолжения работы над Itanium. Последнее поколение было анонсировано в 2017 году.

Теперь состоялась поставка последней партии процессоров. Дальше желающим придётся искать их только на вторичном рынке.



