Clubhouse теперь принимает новых пользователей и без приглашений
Если ещё остались желающие присоединиться к приложению Clubhouse с аудиочатами, приглашение от действующих участников отныне не потребуется. Спустя 16 месяцев после своего дебюта приложение выходит из этапа бета-тестирования и становится открытым для всех желающих. В честь этого события разработчики заодно представили новый логотип приложения.
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Статистика утверждает, что количество ежедневно активных аудиочатов в программе сейчас составляет около 500000. После появления программы на платформе Android в мае в неё вступили ещё 10 млн участников. На прошлой неделе появилась возможность обмениваться прямыми сообщениями между пользователями и таких сообщений уже было отправлено около 90 млн. В среднем пользователи проводят в программе больше часа в день.
Clubhouse планирует выпускать значительные обновления каждую неделю или две. Примерно с такой же частотой обновляются приложения популярных социальных сетей.
Clubhouse был первым популярным приложением подобного рода, но сейчас у него немало конкурентов. Свои аудиочаты предлагают такие крупные интернет-компании, как Twitter, Facebook, Instagram, Discord и Spotify. Возможность вступить в приложение для всех желающих должна позволить Clubhouse продолжать наращивать свою пользовательскую базу.
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