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Microsoft говорит о падении сетевой вежливости второй год подряд

Пандемия внесла свой отрицательный вклад
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Продолжающаяся по всему миру пандемия коронавируса для многих людей стала испытанием на прочность. Активность на открытом воздухе и общение лицом к лицу сократились, соответственно выросла интернет-активность в личной жизни и в профессиональной деятельности. При этом дурные привычки из реального мира распространяются и в интернете. Исследование Microsoft показывает, что вежливость в интернете падает вот уже второй год.

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Были опрошены 11067 человек из 22 стран. Участники опроса возрастом 13-74 лет рассказали о сетевых угрозах в четырёх категориях: сексуальной, репутационной, поведенческой и личной.

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Результаты показывают, что 82% стран демонстрируют снижение вежливости при общении в интернете. Положительная динамика была только в четырёх странах, а именно в Колумбии, Перу, Мексике и Индии. Хуже всего показали себя Германия, Италия, Польша, Филиппины и Венгрия.

17% опрошенных заявили, что вежливость при общении в интернете выросла, 30% считают прямо противоположное. В прошлогоднем опросе мнения разделились в соотношении 26% и 22% соответственно. Стремление помогать друг другу онлайн с прошлогоднего значения 67% снизилось до 56%.

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Чувство общности упало на 12% с прошлогоднего значения в 62%. Воодушевление людей друг друга упало с 57% до 49%. Объединение людей для совместного преодоления кризиса сократилось с 59% до 53%. Выражение разочарования в интернете увеличилось на 7% до 67%. Терпимость снизилась на 5%, на 1% увеличилось число нападок и негативных комментариев, с которыми опрощенные столкнулись лично.

Microsoft обещает предоставить полный отчёт к Международному дню безопасного Интернета 2022 8 февраля 2022 года.


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Alien 2020
20:53
Microsoft говорит о падении сетевой вежливости второй год подряд
RandomXP
20:52
AMD все правильно делает. Нужно нарастить прибыль по максимуму, что бы было на что делать новые разработки и выкупать производственные мощности у TSMC. Intel может позволить себе дэмпинг, и это хорошо...
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