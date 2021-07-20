Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Продолжающаяся по всему миру пандемия коронавируса для многих людей стала испытанием на прочность. Активность на открытом воздухе и общение лицом к лицу сократились, соответственно выросла интернет-активность в личной жизни и в профессиональной деятельности. При этом дурные привычки из реального мира распространяются и в интернете. Исследование Microsoft показывает, что вежливость в интернете падает вот уже второй год.

реклама





Были опрошены 11067 человек из 22 стран. Участники опроса возрастом 13-74 лет рассказали о сетевых угрозах в четырёх категориях: сексуальной, репутационной, поведенческой и личной.

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Результаты показывают, что 82% стран демонстрируют снижение вежливости при общении в интернете. Положительная динамика была только в четырёх странах, а именно в Колумбии, Перу, Мексике и Индии. Хуже всего показали себя Германия, Италия, Польша, Филиппины и Венгрия.

17% опрошенных заявили, что вежливость при общении в интернете выросла, 30% считают прямо противоположное. В прошлогоднем опросе мнения разделились в соотношении 26% и 22% соответственно. Стремление помогать друг другу онлайн с прошлогоднего значения 67% снизилось до 56%.

реклама

Чувство общности упало на 12% с прошлогоднего значения в 62%. Воодушевление людей друг друга упало с 57% до 49%. Объединение людей для совместного преодоления кризиса сократилось с 59% до 53%. Выражение разочарования в интернете увеличилось на 7% до 67%. Терпимость снизилась на 5%, на 1% увеличилось число нападок и негативных комментариев, с которыми опрощенные столкнулись лично.

Microsoft обещает предоставить полный отчёт к Международному дню безопасного Интернета 2022 8 февраля 2022 года.



