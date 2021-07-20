Microsoft говорит о падении сетевой вежливости второй год подряд
Продолжающаяся по всему миру пандемия коронавируса для многих людей стала испытанием на прочность. Активность на открытом воздухе и общение лицом к лицу сократились, соответственно выросла интернет-активность в личной жизни и в профессиональной деятельности. При этом дурные привычки из реального мира распространяются и в интернете. Исследование Microsoft показывает, что вежливость в интернете падает вот уже второй год.
реклама
Были опрошены 11067 человек из 22 стран. Участники опроса возрастом 13-74 лет рассказали о сетевых угрозах в четырёх категориях: сексуальной, репутационной, поведенческой и личной.
Результаты показывают, что 82% стран демонстрируют снижение вежливости при общении в интернете. Положительная динамика была только в четырёх странах, а именно в Колумбии, Перу, Мексике и Индии. Хуже всего показали себя Германия, Италия, Польша, Филиппины и Венгрия.
17% опрошенных заявили, что вежливость при общении в интернете выросла, 30% считают прямо противоположное. В прошлогоднем опросе мнения разделились в соотношении 26% и 22% соответственно. Стремление помогать друг другу онлайн с прошлогоднего значения 67% снизилось до 56%.
реклама
Чувство общности упало на 12% с прошлогоднего значения в 62%. Воодушевление людей друг друга упало с 57% до 49%. Объединение людей для совместного преодоления кризиса сократилось с 59% до 53%. Выражение разочарования в интернете увеличилось на 7% до 67%. Терпимость снизилась на 5%, на 1% увеличилось число нападок и негативных комментариев, с которыми опрощенные столкнулись лично.
Microsoft обещает предоставить полный отчёт к Международному дню безопасного Интернета 2022 8 февраля 2022 года.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила