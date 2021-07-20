Во вторник выходит браузер Chrome 92
В мае состоялся релиз браузера Chrome 91 с улучшенным интерфейсом доступа к файловой системе и поддержкой автоматической передачи одноразовых паролей (OTP) из СМС в iframe из разных источников. Во вторник выходит финальная версия Chrome 92 с улучшениями PWA и прекращением поддержки конфигурации обработчика платежей.
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Раньше браузер позволял обработчикам платежей получать события для «paymentrequest», если они поступали через стандартные идентификаторы способа оплаты, такие как tokenized-card или basic-card. Потом было обнаружено, что это может путать пользователей, которым может показываться всплывающее окно непонятного обработчика, даже если карта уже была сохранена в браузере. В результате данную функцию убирают.
Имеется немало новинок для разработчиков. По многочисленным просьбам трудящихся создателей приложений цветовое пространство Display P3 можно использоваться для создания 2D-холста. Хотя стандартным цветовым диапазоном является sRGB, для большинства современных мониторов этого мало. Закреплённый элемент на веб-странице, если на него нацелена какая-либо операция, возвращается в оригинальную позицию без смещения.
Улучшаются программы чтения текста с экрана. Обычно у них есть режим «сенсорного исследования», чтобы при касании экрана в зависимости от конкретного элемента получать обратный отклик. Такая возможность нужна не всегда и у разработчиков появилась возможность добавлять HTML-элемент «aria-touchpassthrough» и тем самым убирать обратную связь. Спецификация API обязательного распределения слотов также была завершена и поддерживается в Chrome 92.
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Разработчикам может пригодиться усовершенствованный метод под названием Intl.DateTimeFormat (), который способен определять такие значения времени, как «1 час дня» и «6 часов вечера». Так уже умеют Java и C++. Intl Locale Info API теперь будет заниматься предоставлением информации о языковом стандарте.
Производители и пользователи Bluetooth-устройств могут получить выгоду от использования идентификаторов поставщиков и продуктов. Это позволит отображать устройства конкретного производителя вместо всех доступных поблизости. Прогрессивные веб-приложения (PWA) теперь могут регистрироваться в качестве обработчиков определённых URL-адресов по умолчанию через свой установочный манифест. Это не только улучшит взаимодействие с конечным пользователем, но и повысит обнаруживаемость PWA.
Версия Chrome 93 запланирована на 31 августа, а бета-версия появится 29 июля.
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