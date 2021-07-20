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Технология DirectStorage является одной из новинок операционной системы Windows 11. Первоначально она создавалась для консолей Xbox Series X/S и до сих пор считалось, что она войдёт в состав исключительно Windows 11. В реальности оказалось, что Microsoft не бросит разработчиков игр и пользователей нынешней версии Windows.

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Программный менеджер Microsoft рассказал, что компания постарается сделать так, что когда разработчики внедрят новый API, им могли бы воспользоваться все геймеры. Игры с применением DirectStorage SDK должны быть совместимы с Windows 10 от версии 1901 и новее, как и DirectX 12 Agility SDK.

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DirectStorage предназначается для увеличения производительности устройств хранения данных, улучшая связь с видеокартой. Предоставляется шаблон вызова отправки/завершения в пакетном стиле, снимая с приложений обязанность отдельно управлять тысячами запросов и уведомлений о завершении операций ввода-вывода. В будущем предварительная версия активирует декомпрессию на GPU для сокращения времени загрузки.





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Одно из различий Windows 10 и 11 относится к стеку хранилища. В новой системе DirectStorage получит доступ к обновлённому стеку хранилища ОС, что позволит раскрыть полный потенциал технологии. В Windows 10 придётся использовать устаревший стек хранилища.



