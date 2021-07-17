В Японии установлен рекорд скорости подключения к интернету в 319 Тбит/с
Исследователи из японского Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) побили рекорд скорости выхода в интернет, который прежде составлял 178 Тбит/с. Это значение удалось превзойти без малого в два раза и новый рекорд равен 319 Тбит/с. Ради достижения этого результата пришлось повозиться с настройками, зато новый оптоволоконный кабель совместим с существующим оборудованием. Это значит, на увеличение скоростей повсеместно больших затрат не потребуется.
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Исследователи создали систему передачи данных, в рамках которой применяется технология мультиплексирования с разделением по длине волны, комбинируя различные технологии усилителя. Четырёхжильное оптическое волокно (со стандартным внешним диаметром 0,125 мм) имела протяжённость 69,8 км и было замкнуто 43 раза, в результате чего полная длина составляет 3001 км. Ещё здесь применялись редкоземельные ионы и лазеры.
Полоса пропускания более 120 нм позволила задействовать 552 мультиплексированных канала с разделением по длине волны за счёт использования усилителей двух видов с легированным волокном вместе с распределённым рамановским усилением, чтобы обеспечить рециркулирующую передачу широкополосного сигнала.
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Специалисты надеются, что данная разработка найдёт практическое применение. Быть может, это будет следующий шаг после сетей 5G.
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