Стали известны возможные характеристики нового процессора Samsung Exynos с графикой AMD
В последнее время появляется всё больше сведений относительно нового мобильного процессора Samsung, в котором будет применяться графика AMD mRDNA. Судя по всему, производительность Exynos 2200 будет очень неплохой по сравнению с существующими сейчас предложениями.
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Пользователь Твиттера Ice Universe поделился новыми данными относительно графической составляющей, которая вызывает наибольший интерес. Здесь будет 6 вычислительных блоков RDNA 2, что означает наличие 384 потоковых процессоров. Тактовые частоты пока продолжают оставаться неизвестными.
Пару дней назад этот же источник назвал кодовые имена процессоров. Система на чипе Exynos 2200 называется Pamir, тогда как графический компонент AMD mRDNA назвали Voyager. Ожидается использование производственного процесса Samsung 4LPP FinFET.
Eyxnos 2200 сейчас тестируют с разными сочетаниями вычислительных ядер, таких как Cortex X1, Cortex X2 и менее мощные Cortex A78, стараясь выбрать оптимальный вариант.
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