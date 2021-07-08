Тесты показывают превосходство графического процессора Exynos 2200 над Snapdragon 895
На днях в интернете появилась информация относительно мобильной системы на чипе Snapdragon 895, которая по производительности так и не может догнать Apple A14 Bionic. У будущего флагмана производства Qualcomm будет и другой конкурент, а именно Samsung Exynos 2200. Его анонс ожидается уже в этом месяце. Интерес вызывает возможность первого появления графической архитектуры AMD RDNA2 в мобильных процессорах. Вряд ли кого-то удивит, что её графическая производительность будет превосходить Snapdragon 895, по крайней мере при определённых условиях.
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Подробности пока отсутствуют. Источник из китайской соцсети Weibo говорит лишь, что графика RDNA2 в высокопроизводительным режиме смогла опередить Adreno 730. Ранее утверждалось, что новый процессор на 50% превосходит Exynos 2100 и Snapdragon 888, сумев в графических тестах опередить даже A14 Bionic.
Ничего не говорится про энергопотребление, что для мобильных устройств является важнейшим фактором. Если в пересчёте на единицу производительности новый процессор будет расходовать больше энергии, он может слишком сильно нагреваться и сбрасывать частоты. Samsung якобы нацелилась на производительность на уровне A14 Bionic, но при этом необходимо держать в узде энергопотребление.
Exynos 2100 по вычислительной мощи находится на уровне Snapdragon 888, уступая в плане графике. Именно это отставание Samsung и собирается ликвидировать при помощи AMD.
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