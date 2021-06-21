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Недавно появлялась информация, согласно которой Samsung занимается разработкой очередного поколения системы на чипе и в этом принимают участие бывшие инженеры компаний Apple и AMD. Возглавляющая AMD Лиза Су подтвердила работу компании вместе с Samsung над чипом для смартфонов с применением графической архитектуры RDNA2. Этот процессор может войти в состав очередного поколения смартфонов Galaxy S.

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Компании вроде Apple уже давно используют в своих мобильных устройствах процессоры собственной разработки. Чтобы не отставать, Samsung нужен конкурентоспособный процессор. У неё есть собственная линейка чипов Exynos, но обычно они уступают аналогам Qualcomm Snapdragon. Те и другие не могут на равных конкурировать с чипами Apple по производительности и энергоэффективности.

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Будущие чипы Samsung Exynos с RDNA2 будут предлагаться в продаваемых во всех странах смартфонах. Раньше чипы Exynos применялись в составе смартфонов лишь в определённых странах, в том числе и в России. Повышение производительности, в том числе графической, пригодится в свете усложнения пользовательских интерфейсов, кодирования и качества игр.

Сначала новый процессор собирались анонсировать в июне, но по каким-то причинам перенесли анонс на месяц. Источником информации стал инсайдер Ice Universe в Твиттере.

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В результате использования архитектуры AMD процессор получит поддержку трассировки лучей и шейдинга с переменной частотой. Остальные характеристики процессора пока неизвестны.



