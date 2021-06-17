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Компания Motorola вернула к жизни бренд Defy, сотрудничая с производящей защищённые смартфоны компанией Bullitt. Новая модель обладает средними характеристиками, но сломать её будет очень трудно.

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Motorola Defy (2021) спереди напоминает Motorola G9 Play, но сзади и по сторонам новинка отличается. Аппарат обладает двойным герметичным корпусом с защитой от воды, пыли, высоких и низких температур. Испытания на основе военных стандартов показали способность выдержать диапазон температур от -30 до 70 градусов по Цельсию.

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Защита от воды IP68 означает возможность погружения на глубину 1,5 м на полчаса. Аппарат должен пережить падение с высоты 1,8 м и отвечает требованиям военного стандарта MIL SPEC 810H. Его даже можно мыть с мылом и другими мягкими дезинфицирующими средствами.

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Экран защищён стеклом Corning Gorilla Glass Victus толщиной 0,7 мм, которое будет сопротивляться царапинам и не должно разбиться при падении. Работать с экраном можно даже мокрыми руками.

Спереди смартфон выглядит как обычный. Три угла у него скруглённые, а внизу слева прямоугольный. Так сделано ради закреплении ремешка.

Задняя сторона окрашена сразу в два цвета. Под камерами находится сканер отпечатков пальцев рядом с логотипом производителя. Есть разъём для наушников 3,5 мм и отсек для карты памяти microSD. Для повышения ударопрочности применяется мягкий на ощупь пластик. На выбор предлагается чёрный и зелёный цветовые варианты.

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Экран здесь LCD с диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц. По современным меркам это не впечатляет, но главным является прочность.

Рамки вокруг экрана не самые тонкие, как и в любом другом аппарате подобного рода. Основная камера обладает разрешением 48 Мп, сенсор глубины 2 Мп и макро 2 Мп. Разрешение передней камеры 8 Мп.

Как и прошлогодний G9 Play, этот смартфон работает на Snapdragon 662, оперативной памяти у него 4 ГБ, хранилище 64 ГБ. Поддержка стандарта связи 5G отсутствует.

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Ёмкость батареи составляет 5000 мАч, мощность быстрой подзарядки 20 Вт. Этого должно хватить на 2 дня работы. Беспроводная подзарядка отсутствует.

Используется всего лишь Android 10 с обещанием обновиться до Android 11. Про Android 12 ничего не говорится.

Продажи в европейских странах начнутся по цене 329 евро.



