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Новая технология обещает подзарядку электромобилей за 10 минут

Как обычно, ждать её реального распространения может потребоваться долго
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Доктор Рашид Язами известен в первую очередь созданием графитового анода для использования внутри литий-ионных аккумуляторов. Теперь он рассказал о новой разработке, при помощи которой батареи электромобилей можно полностью заряжать за 10 минут. По его словам, это самая быстрая технология подзарядки аккумуляторов в мире. Создателям удалось зарядить аккумулятор высокой плотности за 10 минут, что в 7 раз превышает скорость подзарядки электромобилей Tesla.

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Применяется метод под названием «Нелинейная вольтамперометрия» (NLV), когда напряжение регулируется на разных уровнях. Если представить себе эти уровни как ступени, то на определённой ступени необходимое напряжение будет оставаться постоянным, пока не достигнет более высокой ступени. После этого напряжение изменяется до величины, необходимой для покорения следующий ступени. Процесс продолжается и аккумулятор считается полностью заряженным, когда достигается самый высокий уровень. Поэтому этот подход называется нелинейной вольтамперометрией, так как напряжение повышается постепенно.

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Язами считает, что этот метод помогает «сделать батарею счастливой» и увеличивает скорость зарядки, так как повышает долговечность батареи.

Рашид Язами не единственный, кто занимается исследованиями и разработкой батарей с быстрой подзарядкой. Ранее в этом году специализирующаяся на аккумуляторах Extreme Fast Charging (или XFC) компания StoreDot объявила, что она произвела автомобильный аккумулятор следующего поколения, который может заряжать электромобиль всего за пять минут.

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worlock
11:30
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Евгений Пономарев
11:29
А также всех перекупов за решётку и в шахту засадить, на воде и хлебе пусть живут и вкалывают по 20 часов в день. Тогда можно до этих дебилоилов дойдёт "ценность" денег.
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DiLouk
11:28
Если не ошибаюсь три года с анонса прошло. Где-то столько и занимались.
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Евгений Пономарев
11:27
Ну ты понял что бумерангом это к тебе вернётся. Лол
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Тилька Шмидт
11:27
Причем здесь CP2077 вы где видите логическую связь между CP2077 и Сталкером?!!!
Стали известны системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 – 150 Гб и Radeon RX 580 на минималках
Valik Banec
11:26
будет как и первый сталкер. Все будут страдать - оптимизации ноль - но будут кричать что это некст ген и т.д.
Стали известны системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 – 150 Гб и Radeon RX 580 на минималках
Евгений Пономарев
11:26
В итоге над тобой будет смеяться тот, кто купит 3090 за 50к. А ты и дальше думай что ыт кого то обхитрил.
Флешмоб на Avito - геймеры против перекупщиков видеокарт
worlock
11:25
Пестаболы. На рынке нет ни того, ни другого. Живут в своей влажной вселенной
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Андрей Маликов
11:25
Ему надо реализовать отбраковку - карты для Игры в Хешрейты до выхода карт от интел. В принципе, архитектура его карт и заточена под математические расчеты, в том числе отличный хэш, для игр там по ос...
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Spambomber_1
11:24
Очередной рваный блохерский боян. КГ/АМ.
NVIDIA сокращает поставки RTX 2060 в этом месяце, чтобы увеличить выпуск серии GeForce RTX 30
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