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Доктор Рашид Язами известен в первую очередь созданием графитового анода для использования внутри литий-ионных аккумуляторов. Теперь он рассказал о новой разработке, при помощи которой батареи электромобилей можно полностью заряжать за 10 минут. По его словам, это самая быстрая технология подзарядки аккумуляторов в мире. Создателям удалось зарядить аккумулятор высокой плотности за 10 минут, что в 7 раз превышает скорость подзарядки электромобилей Tesla.

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Применяется метод под названием «Нелинейная вольтамперометрия» (NLV), когда напряжение регулируется на разных уровнях. Если представить себе эти уровни как ступени, то на определённой ступени необходимое напряжение будет оставаться постоянным, пока не достигнет более высокой ступени. После этого напряжение изменяется до величины, необходимой для покорения следующий ступени. Процесс продолжается и аккумулятор считается полностью заряженным, когда достигается самый высокий уровень. Поэтому этот подход называется нелинейной вольтамперометрией, так как напряжение повышается постепенно.

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Язами считает, что этот метод помогает «сделать батарею счастливой» и увеличивает скорость зарядки, так как повышает долговечность батареи.

Рашид Язами не единственный, кто занимается исследованиями и разработкой батарей с быстрой подзарядкой. Ранее в этом году специализирующаяся на аккумуляторах Extreme Fast Charging (или XFC) компания StoreDot объявила, что она произвела автомобильный аккумулятор следующего поколения, который может заряжать электромобиль всего за пять минут.

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