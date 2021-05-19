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Согласно американскому индексу удовлетворенности клиентов (ACSI), самыми счастливыми по итогам прошлого года были обладатели смартфонов Samsung. Samsung получила 81 балл по шкале ACSI из 100. Это повторяет результат предыдущего года. Компания смогла выйти на первое место за счёт более слабых результатов Apple. Galaxy Note 10+, Galaxy S10+ и Galaxy S20+ с оценкой 85 были самыми популярными смартфонами в США с 2020 по 2021 год. Следом идут другие модели Samsung, а именно Galaxy S20 и Galaxy A20, которые набрали 84 и 83 балла соответственно.

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Apple годом ранее занимала первое место, но потеряла 2% до уровня 80. Из-за этого она сравнялась с Lenovo Motorola, которая выросла на 4%, и Google, которая раньше в этом рейтинге отсутствовала. iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone X и iPhone XS Max, а также Galaxy S10, получили 82 балла, поделив четвёртое место.

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Удовлетворённость услугами беспроводной связи осталась стабильной и составила 74 балла. Verizon Wireless и AT&T вышли на первое место среди операторов мобильной связи (MNO). Оба они получили 74 балла, что означает отсутствие изменений для Verizon и улучшение на 1% для AT&T. T-Mobile упала на 5% до 72. Сотовая связь США в целом снизилась на 3% до 69 баллов.

Основываясь на таких показателях, как качество вызова, надёжность сигнала, покрытие сети и скорость передачи данных, лидирует Verizon. Она набрала 79 баллов, потеряв 1%. AT&T осталась второй с результатом 77, а T-Mobile опустилась на 4% до 74.

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