Критическая уязвимость в модемах Qualcomm подвергает опасности сотни миллионов Android-устройств
Специалисты обнаружили уязвимость в процессорах Qualcomm на множестве мобильных устройств. Данная уязвимость может применяться для взлома примерно третьей части смартфонов мира.
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Нашли её представители компании Check Point Research. Уязвимость затрагивает модем Qualcomm, который отвечает за голосовое общение, СМС и записи высокой чёткости. Он есть на аппаратах таких производителей, как Google, Samsung, LG, Xiaomi и OnePlus. Эти производители имеют возможность настроить модем так, чтобы он выполнял дополнительную работу. Например, он может отвечать за разблокировку SIM-карты. Эти модемы установлены на 31% смартфонов мира, говорит статистика Counterpoint Research.
Уязвимость вида heap overflow может применяться вредоносной программой для внедрения кода в MSM. Обнаружить его очень трудно, при этом код способен активировать важные функции аппарата. Хакеры смогут получать доступ к истории звонков и СМС, а заодно слушать телефонные разговоры в реальном времени. Ещё можно разблокировать SIM-карты, снимая с них ограничения провайдеров.
Qualcomm уже выпустила патч и сообщила об этом производителям смартфонов. На распространение патча потребуется время, поэтому множество аппаратов до сих пор остаются уязвимыми.
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