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Продажи смартфонов Huawei в Европе находятся в непрерывном падении после того, как компания перестала выпускать устройства с поддержкой сервисов Google. Очередная статистика показывает, что среди прочего это относится к Китаю. Huawei перестала быть крупнейшим поставщиком смартфонов у себя на родине.

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В первом квартале нынешнего года все производители выпустили в Китае 90,7 млн аппаратов, что превосходит значение годичной давности на 36%. В то время в Китае были наиболее суровые карантинные меры.

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На протяжении нескольких лет Huawei была ведущим производителем смартфонов для Китая, но это в прошлом. Если во втором квартале минувшего года её доля здесь составляла 30%, то теперь только 16%. В то время Huawei смогла ненадолго обойти Samsung по количеству выпускаемых смартфонов.

Меньше чем за год доля рынка Huawei на территории Китая уменьшилась в два раза. Введённые в сентябре санкции США против Huawei поспособствовали этому. Компания не могла приобретать чипы производства TSMC и других производителей, без которых производство устройств невозможно.

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США не собирается снимать санкции, поэтому компания скоро может вообще перестать производить смартфоны. Её долю постепенно забирают Oppo, Vivo и Xiaomi.

Сейчас в Китае по объёму поставок лидирует Vivo. Год назад её доля рынка была 17%, теперь 24%. Поспособствовали этому смартфоны линейки Vivo X60 и соглашение с компанией ZEISS.

Доля рынка Oppo составляет 23%. Huawei пока находится на третьем месте, у Xiaomi следом за ней 15%. Пятёрку замыкает Apple, доля которой выросла с 9% до 13%.