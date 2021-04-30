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Крупные компании вроде Apple, Samsung HP обычно имеют достаточное влияние, чтобы поставщики комплектующих отдавали им предпочтение перед небольшими производителями. В результате у них не было проблем даже с относительно редкими компонентами. Во времена глобального дефицита чипов проблемы испытывают даже гиганты вроде Apple.

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Хотя Apple по-прежнему получает огромные доходы и начала производство собственных процессоров Apple M2, релиз нового поколения MacBook и iPad может быть перенесён на более поздний срок.

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Правда, в данном случае речь не идёт о дефиците чипов самой Apple. Ей не хватает таких компонентов, как контроллеры дисков и драйверы дисплея, выпускаемых на более старых технологических процессах.

Из-за дефицита компонентов возникла заминка на ключевом этапе производства MacBook, когда компоненты устанавливаются на печатные платы перед окончательной сборкой устройств. Для iPad не хватает дисплеев и их компонентов.

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Процессоры Apple M2 должны быть готовы уже в июле, но других компонентов придётся ждать дольше. При этом пока нет информации о проблемах с производством iPhone, хотя поставки некоторых компонентов для них также ограничены. Если ситуация не улучшится, то и iPhone могут быть отложены на более поздний срок.

Генеральный директор Silicon Motion Уоллес Гоу не ждёт улучшения ситуации в ближайшее время. Данная компания выпускает микросхемы контроллеров флэш-памяти NAND для производителей вроде Samsung, Western Digital, Micron и Kingston.

«Мы не прогнозируем окончания дефицита в ближайшее время. Ситуация может ещё ухудшиться, когда у производителей закончатся запасы важных компонентов».