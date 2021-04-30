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Как известно, в предыдущем квартале Джефф Безос покинул пост генерального директора компании Amazon. В данный момент это никак не сказалось на успешности Amazon. Она является одной из немногих компаний, которые только выиграли от пандемии коронавируса. Произошло это за счёт роста онлайн-покупок. В финансовом отчёте говорится, что прибыль в последние 12 месяцев была выше, чем за три года до этого.

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С апреля 2020 по 31 марта 2021 года прибыль Amazon составила $26,9 млрд, а между 2017 и 2019 годами прибыль была $24,7 млрд. Чистые продажи увеличились на 44% до $108,5 млрд в первом квартале нынешнего года против $75,5 млрд за этот же период прошлого года. Amazon на протяжении 78 кварталов подряд показывает выраженный двузначными числами годовой рост. Сейчас достигнут наивысший показатель с 2011 года.

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Всему этому помогло распространение онлайн-покупок. Также у компании есть больше 200 млн подписчиков Amazon Prime и на 32% выросли доходы подразделения Amazon Web Services. Эти доходы составили $13,5 млрд, то есть 12% от общего дохода Amazon.

Между тем, компанию не слишком любят за то, как она обращается со своими сотрудниками. В апреле она смогла разбить планы по созданию профсоюза и ещё компанию обвиняют в запугивании работников. Методы достижения высокой производительности в компании не самые гуманные.

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В ответ на эти обвинения Amazon собирается увеличить зарплату сотрудников в сфере логистики на $3 в час в дополнение к минимальной зарплате в $15.



