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Уже неоднократно сообщалось о том, что смартфон iPhone 12 Mini является не очень удачным продуктом Apple. В результате в следующем году компания собирается отказаться от его аналога, но в этом году новая модель выйдет. В будущем её заменит устройство с экраном размером 6,7 дюйма, которое будет прямым наследником iPhone 8 Plus.

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Это довольно смелое решение, поскольку iPhone 12 Mini, несмотря на свои проблемы, входит в десятку наиболее продаваемых аппаратов мира. Теперь появилась новая статистика продаж на территории США.

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Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) сообщает, что на четыре модели iPhone 12 приходится 64% продаж смартфонов в США в первом квартале нынешнего года. Они появились на прилавках не так давно и не успели устареть, но при этом ни один из них не является лидером по продажам. Чаще всего в США покупают iPhone 11 по цене $599, выпущенный в сентябре 2019 года. На него приходится 24% продаж или каждый четвёртый проданный смартфон.

Наименее популярным аппаратом iPhone является iPhone 12 mini. Его покупают даже реже, чем более старые iPhone SE и iPhone XR.

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Точная доля продаж iPhone 12 Mini не указывается. Судя по графику, это значение не превышает 5%. iPhone SE и iPhone XR имеют результат 7% и 9% соответственно. Спрос на модели iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max остаётся достаточно стабильным. На долю последнего приходится около 20% продаж в США.

Вывод из этих данных можно сделать такой, что в Америке предпочитают покупать крупные модели iPhone. Несмотря на не слишком удачные продажи iPhone 12 mini, Apple в накладе как обычно не осталась. Средняя стоимость iPhone в США выросла с $795 в первом квартале прошлого года до $847 в этом году. Правда, в последнем квартале прошлого года она была $873.