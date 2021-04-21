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Летом Microsoft собралась запустить сервис Cloud PC

Можно будет получить доступ к виртуальному рабочему столу Windows 10 практически с любого устройства.
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На днях появилась неофициальная информация о том, что компания Microsoft работает над новым магазином приложений для Windows 10. Также есть сведения о создании облачного сервиса для ПК. Microsoft готовится запустить службу на базе Azure этим летом, в июне или в начале июля.

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С помощью Cloud PC желающие смогут получать удалённый доступ к рабочему столу Windows и использовать такое программное обеспечение, как Microsoft Office. Это может пригодиться при частом переключении между устройствами и желании получить доступ с них к одному рабочему столу в любом месте. Или если у пользователя недостаточно мощный компьютер и достаточно надёжное интернет-соединение. Компании также смогут дать своим сотрудникам доступ к простейшему оборудованию и управлять сетями Windows 10 с помощью Cloud PC.

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Сообщается, что Microsoft будет продавать эту услугу в рамках сервиса Microsoft 365 по фиксированной цене за одного пользователя. Ранее говорилось, что у Cloud PC будут разные уровни цен в зависимости от потребностей в процессоре, памяти и хранилище.

Дополнительная информация может быть представлена на конференции разработчиков Build 2021. В этом году она состоится в конце мая. Если заявленные сроки запуска Cloud PC точны, сервис будет запущен непосредственно перед конференцией Microsoft Inspire, которая запланирована на середину июля.

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