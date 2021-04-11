Реклама несуществующей версии Clubhouse распространяет вредоносное ПО
До появления Android-версии приложения Clubhouse остаётся несколько месяцев. Пользуясь моментом, немало злоумышленников обманом заставляли обладателей Android-устройств устанавливать поддельные версии несуществующего приложения Clubhouse для Android с вредоносным кодом. Теперь в Facebook нашли рекламу поддельных версий Clubhouse для ПК, которые также являются вирусами.
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Пока приложение существует исключительно в операционной системе iOS. Аудиочат стал очень популярным местом для общения, но пользователям нужно приглашение. Сейчас единственным местом, откуда можно скачать приложение, является магазин App Store. Рекламные объявления в Facebook ведут на страницы в социальных сетях, которые выдают себя за Clubhouse.
При нажатии на рекламу открывается поддельный веб-сайт Clubhouse для ПК. Здесь есть ссылка, при нажатии на которую на устройство загружается вредоносное ПО. Оно запрашивает у командного сервера инструкции, что делать дальше.
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На некоторые устройства были загружены вымогатели, которые шифруют файлы и требуют выкуп за их возврат. Поддельные сайты Clubhouse располагаются в России. Facebook не сообщает, сколько кликов получили поддельные объявления. На прошлой неделе со вторника по четверг на Facebook было размещено девять рекламных объявлений.
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