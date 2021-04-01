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В последний день марта компания Apple представила шестые бета-версии для разработчиков под разные операционные системы. В их число входят iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4, tvOS 14.5 и macOS 11.3 Big Sur.

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Шесть бета-версий для разработчиков может быть слишком большим количеством, зато в них содержится немало новшеств. В частности, появилась возможность разблокировать iPhone с помощью часов Apple Watch. Это решает существовавшую на протяжении года проблему с вводом пин-кода при ношении маски на лице. Если же ваша работа связана с ношением маски и без пандемии, вы могли испытывать неудобства ещё дольше. Теперь эти трудности останутся в прошлом.

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Также появилась поддержка контроллеров Xbox Series X|S и PlayStation 5, хотя контроллеры последнего поколения уже какое-то время работали на различных платформах Apple. Появится множество новых персонажей в списке смайлов.

В последнее время Apple выпускает новые сборки еженедельно. На этой неделе Apple объявила сроки проведения конференции разработчиков WWDC. Начиная с 7 июня речь уже будет идти о бета-версиях для разработчиков систем iOS 15, watchOS 8 и других.