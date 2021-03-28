Очередное обновление iOS закрывает уже задействованную уязвимость
Далеко не все обладатели компьютеров и мобильных устройств спешат установить обновления сразу, как только они появляются. Однако, очередное обновление для смартфонов iPhone и планшетов iPad желательно поставить поскорей. Здесь закрывается уязвимость в системе безопасности, которую хакеры уже успели задействовать.
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Apple рассказывает, что небольшое обновление iOS 14.4.2 и iPadOS 14.4.2 блокирует «злонамеренно созданный веб-контент, который может привести к универсальному межсайтовому скриптингу». В переводе на человеческий язык это значит, что вредоносный сайт может получить доступ к информации на других страницах вашего браузера. На более старых устройствах можно поставить версию iOS 12.5.2, которая включает аналогичный патч.
Apple утверждает, что уязвимость уже использовалась в реальных атаках, но никаких подробностей не сообщается.
Для установки обновления нужно открыть системные настройки, перейти в раздел Общие > Обновление ПО. Если на iPhone или iPad не включено автоматическое обновление, iOS или iPadOS 14.4.2 должны быть установлены пользователем вручную.
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Это исправление безопасности доступно для iPhone 6s и более поздних версий с патчем 14.4.2, а 12.5.2 распространяется на устройства, начиная с iPhone 5S 2013 года.
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