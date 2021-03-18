Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новый инструмент на сайте YouTube станет ещё одним способом борьбы с несанкционированными/пиратскими материалами. С его помощью создатели контента смогут избежать случайной загрузки видео с защищёнными авторским правом материалами. Это могло бы привести к потере денег или блокировке учётной записи.

реклама

Консультант по социальным сетям и обозреватель Мэтт Наварра первым заметил новую функцию. При загрузке видео на YouTube появился новый экран, где говорится, что YouTube проверит видео на предмет наличия проблем с авторскими правами, которые могут ограничить его видимость.

анонсы и реклама RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Согласно уведомлению, у пользователей будет возможность исправить эти проблемы перед публикацией. В данном случае проблем с авторским правом обнаружено не было. Между тем, можно потерять доход от видео или вообще лишиться доступа к YouTube лишь потому, что вы случайно добавили несколько секунд защищённой авторским правом фоновой музыки в одно из ваших видео.