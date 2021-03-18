YouTube готовит инструмент для проверки нарушения авторских прав при загрузке видео
Новый инструмент на сайте YouTube станет ещё одним способом борьбы с несанкционированными/пиратскими материалами. С его помощью создатели контента смогут избежать случайной загрузки видео с защищёнными авторским правом материалами. Это могло бы привести к потере денег или блокировке учётной записи.
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Консультант по социальным сетям и обозреватель Мэтт Наварра первым заметил новую функцию. При загрузке видео на YouTube появился новый экран, где говорится, что YouTube проверит видео на предмет наличия проблем с авторскими правами, которые могут ограничить его видимость.
Согласно уведомлению, у пользователей будет возможность исправить эти проблемы перед публикацией. В данном случае проблем с авторским правом обнаружено не было. Между тем, можно потерять доход от видео или вообще лишиться доступа к YouTube лишь потому, что вы случайно добавили несколько секунд защищённой авторским правом фоновой музыки в одно из ваших видео.
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