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Как это бывает каждый месяц во второй вторник, Microsoft в марте выпустила обновления для множества своих программных продуктов. В их число входит и операционная система Windows 10. Эти обновления должны улучшать работу программного обеспечения, но зачастую происходит наоборот. В последний раз у некоторых пользователей после установки обновления при попытках печати отображался синий экран смерти (BSOD).

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В выходные Microsoft предложила временное решение проблемы, а теперь выпущено внеочередное накопительное обновление. Его единственной целью является устранение этой ошибки, которая приводит к аварийному завершению работы операционной системы при попытке печатать на некоторых моделях принтерах в некоторых приложениях. Может появляться ошибка APC_INDEX_MISMATCH».

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Обновление должно быть доступно на всех пострадавших системах, в том числе на версиях Windows 10 1803, 1809, 1909, 2004, 20H2 и инсайдерам с версией 21H1. Это обновление устанавливается не автоматически. Нужно зайти в центр обновления Windows и проверить наличие обновлений. Там вы должны увидеть необязательное обновление, которые и нужно поставить.

Позднее в марте появятся ежемесячные обновления, где Microsoft избавится от старой версии браузера Edge. Все будущие накопительные обновления будут содержать исправления для принтеров.