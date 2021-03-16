Появились изображения следующего флагманского смартфона Motorola Moto G100
G100 станет первым смартфоном Motorola на новом процессоре Qualcomm Snapdragon 870 5G, о чём производитель рассказал на прошлой неделе. 18-секундное видео, опубликованное в Твиттере менее недели назад, упоминает грядущую презентацию, но конкретная дата не называется.
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Голландский сайт Mobiel Kopen опубликовал большое количество изображений нового смартфона в высоком разрешении. Как и ожидалось, Moto G100 является международной версией Motorola Edge S, который был представлен в Китае в начале этого года.
Пока трудно сказать, в чём заключаются отличия между Moto G100 и Edge S. Судя по известной о Edge S информации, Moto G100 будет обладать большим экраном AMOLED с диагональю 6,7-дюйма и разрешением 2560 х 1080 пикселей. У него будут две передние камеры 16 Мп и 8 Мп плюс сканер отпечатков пальцев на боковой панели.
Сзади камер будет четыре (64 Мп + 16 Мп + 2 Мп + TOF 3D), батарея 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 20 Вт и 6/8 Гб оперативной памяти. Motorola Edge S выпускается в трёх различных версиях в зависимости от объёма памяти: 6/128 Гб, 8/128 Гб и 8/256 Гб.
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Motorola Edge S в Китае продаётся за 1999 юаней, что эквивалентно 22500 руб. Вряд ли Moto G100 Европе и США будет стоить столько же.
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