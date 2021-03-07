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После появления череды смартфонов с поддержкой 5G на флагманских чипах серии Snapdragon 800 компания Qualcomm обратила внимание на среднюю ценовую категорию. С помощью менее дорогих смартфонов сети 5G станут доступными большему числу пользователей. Одним из наиболее распространённых процессоров стал Snapdragon 765/7565G, представленный ещё в декабре 2019 года. После успешного релиза некоторых смартфонов на нём вроде OnePlus Nord, Redmi K30, Google Pixel 5 Qualcomm готовит преемника этого чипа под названием Snapdragon 775/775G. В интернете оказались его характеристики.

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Из слайдов презентации из можно узнать, что Qualcomm снова предложит два варианта грядущего чипа. Один из них будет стандартный Snapdragon 775, другой чуть более производительный Snapdragon 775G. Выпускаются они на техпроцессе 5 нм, на котором прежде были только флагманские системы на чипе, такие как Qualcomm Snapdragon 888, Samsung Exynos 2100 и Apple Bionic A14 для iPhone 12.

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Snapdragon 775/775G будет использовать вычислительные ядра серии Kryo 600, но конкретная конфигурация ядра в данный момент неизвестна. Будет поддерживаться память LPDDR4X с тактовой частотой 2400 МГц, а также более быстрый стандарт LPDDR5 с тактовой частотой 3200 МГц и двухканальная память UFS 3.1.

За обработку изображений в Snapdragon 775/775G будет отвечать цифровой сигнальный процессор Spectra 570. Он поддерживает запись видео 4K со скоростью 60 кадров/с. Кроме того, поддерживается одновременная запись на три камеры 28 Мп или 60 Мп и 20 Мп.

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Что касается связи, появится поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth Milan. Это может быть кодовым названием стандарта Bluetooth 5.2. Будет двухрежимный 5G (SA + NSA) как для частот ниже 6 ГГц, так и для mmWave.

Судя по вышесказанному, Snapdragon 775/775G будут весьма неплохи. Осталось только узнать, когда состоится релиз и на каких смартфонах они будут работать. Эти чипы выглядят как настоящие преемники Snapdragon 765 / 765G, поскольку недавно выпущенный Snapdragon 768G не принёс значительных усовершенствований и основан на более старом техпроцессе 7-нм EUV.