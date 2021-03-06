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Известная своими игровыми продуктами компания Razer присоединяется к списку производителей, продающих «умные очки» со встроенными динамиками. Razer Anzu за $199 поставляются с двумя наборами линз. Есть разные формы оправы, а отличительной чертой очков станут встроенные динамики и сенсорное управление.

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Очки с поддержкой звука уже не являются новостью. Солнцезащитные очки Bose Frames выпустили пару лет назад, а Echo Frames от Amazon представлены в 2020 году. Версия Razer поставляется с двумя сменными стёклами: пара прозрачных линз блокирует 35% синего света, снижая нагрузку на глаза при просмотре экрана в помещении. Есть поляризованные солнцезащитные линзы с 99% защиты от UVA/UVB лучей для использования на открытом воздухе.

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Отличительной чертой являются звуковые возможности Anzu. Применяется открытая аудиосистема с 16-миллиметровыми динамиками и всенаправленным микрофоном. Эти компоненты почти незаметны в корпусе очков.

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Правый и левый динамик отделены друг от друга, что должно улучшить комфорт и гибкость оправы. Доступ к таким функциям, как воспроизведение, пауза, пропуск и активация помощника смартфона, можно получить через сенсорный интерфейс очков.

Razer пишет, что Anzu использует подключение Bluetooth с низкой задержкой 60 мс для обеспечения плавного звука без заиканий. Между подзарядками трансляция длится на протяжении 5 часов. Имеется также «активный игровой режим». Можно выбирать круглую или прямоугольную оправу большого и маленького размера.

Рейтинг IPX4 означает, что очки защищены от брызг и их можно носить под дождем. В комплект поставки входят чехол для переноски и зарядный кабель USB-A. Очки можно купить на Razer.com, Best Buy и в магазинах RazerStore.