Поставки смарт-часов в 2020 году застопорились из-за пандемии коронавируса
Мировые поставки умных часов немного снизились в четвертом квартале 2020 года из-за новой волны пандемии Covid-19. В результате этого показатели по итогам года почти не выросли. Тем не менее, есть пара положительных моментов. Среди них модель средней ценовой категории Apple Watch SE, которая может мотивировать других производителей делать ставку на недорогие часы.
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Согласно последнему статистическому отчёту Global Smartphone Shipments Tracker компании Counterpoint Research, в последнем квартале года Apple укрепила свои позиции в качестве ведущего производителя смарт-часов. По сравнению с тем же периодом годом ранее Apple удалось увеличить свою долю рынка на 6%. Samsung увеличила долю на 1%, в то время как другие крупные игроки, такие как Huawei и Fitbit, либо потеряли, либо не продемонстрировали роста по сравнению с показателями годичной давности.
Старший аналитик Counterpoint Суджон Лим высоко оценил Apple Watch SE. Эти часы покупают в качестве альтернативы более дорогим Apple Watch Series 6, они были представлены в сентябре. Лим считает, что SE побеждает других производителей, в том числе Samsung, выпускать часы в этой ценовой категории. В результате купить их смогут больше людей.
Apple Watch SE стоит от $279 против $399 за Apple Watch Series 6. При этом здесь нет некоторых функциональных возможностей и характеристик, таких как постоянно включенный дисплей, ЭКГ и большая вычислительная мощность.
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Лим также отмечает, что в течение следующих трёх-четырёх лет бюджетные производители, такие как Oppo, могут получить значительную долю рынка и помочь снизить цены за счёт усиления конкуренции.
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