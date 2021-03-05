Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Qualcomm хочет повысить качество беспроводного звука в различных продуктах на основе процессоров Snapdragon. Для достижения этой цели она объединяет свои аппаратные и программные технологии под единым брендом Snapdragon Sound. Компания стремится упростить поиск товаров с отличным беспроводным звуком, более плавного и интегрированного в оборудование.

реклама

Усилия Qualcomm направлены на решение одной из самых частых жалоб потребителей на беспроводное аудио. На протяжении многих лет компания настаивала на внедрении своего проприетарного кодека aptX и его производных. Они предназначаются для уменьшения задержки и улучшения качества звука, передаваемого через беспроводные аудиоустройства, такие как наушники, динамики и звуковые панели.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Этот подход до некоторой степени оправдался, но с появлением беспроводных наушников и интеллектуальных динамиков среднестатистическому потребителю может быть непросто разобраться среди множества доступных вариантов. Чтобы решить эту проблему, Qualcomm запускает новый бренд Snapdragon Sound. Теоретически он должен упростить поиск аудиопродуктов, которые обладают отличным качеством звука и совместимостью с другими устройствами под этим же брендом.

Qualcomm заявляет, что новая сертификация гарантирует, что ваши беспроводные устройства будут работать наподобие того, как это происходит в «вертикально интегрированных экосистемах», таких как Apple или Samsung.

реклама

Одним из преимуществ Snapdragon Sound является то, что обеспечивается задержка Bluetooth не более 89 миллисекунд. Это должно давать звук на уровне проводного подключения. Особенно актуально это для беспроводных игровых гарнитур. Qualcomm утверждает, что такая задержка вдвое меньше, чем у конкурирующих решений. Ещё важнее обещание компании, что её сквозная оптимизация приведёт к более надёжному подключению с меньшим количеством отключений даже в перегруженных радиочастотных средах, таких как поезда, метро и торговые центры.

Типичная технологическая цепочка в данном случае будет состоять из мобильной платформы Snapdragon 888, системы FastConnect 6900, кодека и усилителя Qualcomm Aqstic, аудиочипа Qualcomm QCC 3056 / 514x / 515x Bluetooth, а также программного стека Snapdragon Sound, который включает в себя адаптивный аудиокодек aptX.





Другим обещанным достоинством Snapdragon Sound являются активное шумоподавление, поддержка 24-битного аудиовыхода 96 кГц и улучшенный захват голоса, который поддерживает частоты до 16 кГц и частоту дискретизации 32 кГц. Qualcomm в настоящее время продвигает Snapdragon Sound через сервис Amazon Music, который с 2019 года поддерживает потоковую передачу без потерь. Вскоре аналогичные предложения ожидаются от Tidal и Spotify.

реклама

Нынешние устройства таких брендов, как Sennheiser, Audio-Technica, Anker, Bose и Jabra, могут содержать некоторые из необходимых компонентов, но только новые модели будут сертифицированы для работы с Snapdragon Sound. Ожидается, что Xiaomi и Audio-Technica станут первыми партнёрами, которые представят наушники и гарнитуры под брендом Snapdragon Sound в конце этого года. Qualcomm уже в ближайшем будущем собирается разместить логотип Snapdragon Sound и на других продуктах, включая ноутбуки, планшеты, умные часы и очки с дополненной реальностью.