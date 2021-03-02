Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Galaxy S21 Ultra некоторые считают лучшим Android-смартфоном в настоящее время. Это самый продвинутый доступный для приобретения аппарат Samsung. Соответственно, у него весьма продвинутые характеристики, в том числе камеры.

реклама

Несмотря на это, тестирование камеры от DxOMark показывает, что Galaxy S21 Ultra не так хорош, как Galaxy его предшественник. Результат довольно неприятный, особенно если вспомнить, что самым большим недостатком Galaxy S20 Ultra была как раз камера. В частности, были проблемы с автофокусом.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Обзор камеры Galaxy S21 Ultra в DxOMark показал результат в 121 балл. Для сравнения, Galaxy S20 Ultra год назад набрал 126 баллов. Если смотреть по пунктам, Galaxy S21 Ultra получил 128 баллов в сегменте фотографии, 98 за видео и 76 баллов за зум. Прошлогодний аппарат получил 128 баллов, 106 и 88 соответственно. Согласно DxOMark, Galaxy S21 не так хорош, как модель прошлого года.

реклама

Обозреватели Galaxy S21 Ultra часто отмечают у него намного более надёжную фокусировку, отличные фото и видео при слабом освещении, зум. DxOMark в своём обзоре критикует зум на двух камерах.

Что касается видеозаписи, S21 Ultra набрал примерно столько же, сколько Google Pixel 4a. Отмечается проблема со стабилизацией видео. В целом Galaxy S21 Ultra получил более низкие оценки, чем некоторые прошлогодние смартфоны.