Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Galaxy S21 Ultra уступил Galaxy S20 Ultra в тесте DxOMark

Фотографические возможности флагмана Samsung за год не стали лучше
[ ] для раздела Блоги
+
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
RTX 3060 Ti - много в наличии, смотри
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Galaxy S21 Ultra некоторые считают лучшим Android-смартфоном в настоящее время. Это самый продвинутый доступный для приобретения аппарат Samsung. Соответственно, у него весьма продвинутые характеристики, в том числе камеры.

реклама

Несмотря на это, тестирование камеры от DxOMark показывает, что Galaxy S21 Ultra не так хорош, как Galaxy его предшественник. Результат довольно неприятный, особенно если вспомнить, что самым большим недостатком Galaxy S20 Ultra была как раз камера. В частности, были проблемы с автофокусом.

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Обзор камеры Galaxy S21 Ultra в DxOMark показал результат в 121 балл. Для сравнения, Galaxy S20 Ultra год назад набрал 126 баллов. Если смотреть по пунктам, Galaxy S21 Ultra получил 128 баллов в сегменте фотографии, 98 за видео и 76 баллов за зум. Прошлогодний аппарат получил 128 баллов, 106 и 88 соответственно. Согласно DxOMark, Galaxy S21 не так хорош, как модель прошлого года.

реклама

Обозреватели Galaxy S21 Ultra часто отмечают у него намного более надёжную фокусировку, отличные фото и видео при слабом освещении, зум. DxOMark в своём обзоре критикует зум на двух камерах.

Что касается видеозаписи, S21 Ultra набрал примерно столько же, сколько Google Pixel 4a. Отмечается проблема со стабилизацией видео. В целом Galaxy S21 Ultra получил более низкие оценки, чем некоторые прошлогодние смартфоны.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

samsung galaxy dxomark
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
19
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
29
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва игровых компьютеров: Core i3-9350KF & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5500 ХТ
9
Обзор и тестирование оперативной памяти для ноутбука DDR4-3000 Patriot Viper Steel PVS416G300C8S объемом 2x16 ГБ
11
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
5
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
7
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
41
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
144

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 41
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
233
Партнёры NVIDIA могут перестать выпускать GeForce RTX 3060 Ti, если им не разрешат поднять цены
66
Майнеры продолжают наращивать мощности своих ферм несмотря на снижение курса Ethereum на 30%
152
Xiaomi выпустила Android 11 на MIUI 12 для 45 актуальных смартфонов в версиях RU, Global и China
13
Майнеры начали использовать Sony PlayStation 5 для добычи Ethereum
114
Blackview BV6600 с аккумулятором на 8580 мА*ч и NFC поступает в продажу по сниженной цене
1
GSC Game World стала "амбассадором" производителей хлеба из-за своей модельки к S.T.A.L.K.E.R. 2
102
Центробежные вентиляторы не прижились на серийных GeForce RTX 3090
12
Стали известны цены Xiaomi Redmi Note 10
2
Ученые из Кембриджа рассказали о вреде майнинга и его влиянии на загрязнение окружающей среды
28
Telegram увяз в долгах и терпит убытки не первый год
92
На фоне роста цены Эфира на 13% доходы майнеров стали выше, а видеокарты могут снова подорожать
191
Стоимость низкокачественной реплики GeForce RTX 3080 FE на торгах достигла $960
18
Уже в 2021 году добыча Эфира может стать убыточной, а переход на Ethereum 2.0 выгоден только Китам
12
Microsoft выпустила патч, исправляющий критическую ошибку в файловой системе Windows 10
4
Энтузиаст умудрился сократить время загрузки GTA Online почти на 70 %
16
Уровень энергопотребления Core i7-11700F оказался сравним с i9-10900K под нагрузкой AIDA64 FPU
70
AMD внедряет в Zen4 поддержку набора инструкций AVX512
34
Команда блогеров предлагает выиграть новенькую GeForce RTX 3080 в простом конкурсе для геймеров
9
Игрок GTA V смог решить проблему с долгой загрузкой игры
4

Популярные статьи

Assassins Creed IV: Black Flag: я не ассассин, я просто мимо проплывал
7
Creative SoundBlasterX G6 - субъективная рецензия
112
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
29
20 актуальных утилит для оверклокера в 2021 году — мониторинг, настройка, разгон и стресс-тесты
20
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
19
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Собираем игровой ПК, в котором GeForce RTX 3060 обойдется вам на 20000 рублей дешевле розницы
3

Сейчас обсуждают

aeolus777
15:59
Т.е. курс доллара не при чем, когда за один и тот же товар цена стала отличаться в 2-3 раза, да? типо иди работай больше? Куда блть больше? на 3 работу? Ты даун?
Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
Asmodeus
15:59
Песок нынче вздорожал?
Многокристальная компоновка процессоров способна усугубить дефицит чипов
Артур Эмирян
15:58
Да кто ж спорит, куда Вас несет? По статье которая здесь опубликована, я дал совет, а куда вас то понесло, сравниваете оборудование и рес. который просто дает звук (более менее хороший), причем здесь ...
Creative SoundBlasterX G6 - субъективная рецензия
aeolus777
15:58
ублюдки
Менеджеры DNS распродали RTX 3060 майнерам за несколько дней до старта продаж — расследование Шелест
Asmodeus
15:57
В каком месте? Проспитесь.
Intel сообщила о дате дебюта процессоров Rocket Lake-S — к нарушителям эмбарго применят санкции
MriS
15:57
У бороды под чиллером всего 72 градуса у 5800х
Процессоры Rocket Lake-S получили половинный делитель контроллера памяти и новые настройки AVX512
aeolus777
15:57
ни о чем
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
Asmodeus
15:55
Причём тут AMD, если разработчики киберпука криворукие и жадные?
Intel сообщила о дате дебюта процессоров Rocket Lake-S — к нарушителям эмбарго применят санкции
sg999570
15:54
Ты совсем дурак, на релизе кривого киберпука все рязани слились из-за говнокода, а точнее из-за используемого на всех ЦП интеловского компилятора, исполнение интеловских инструкций по умолчанию запуск...
Intel сообщила о дате дебюта процессоров Rocket Lake-S — к нарушителям эмбарго применят санкции
1injener
15:53
Старые 14 нм от Интел, в Киберпанке лучше и дешевле
Intel сообщила о дате дебюта процессоров Rocket Lake-S — к нарушителям эмбарго применят санкции
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем