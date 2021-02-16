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Microsoft впервые публично заговорила о существовании версии операционной системы Windows 10 21H1. При этом перечень новых функциональных возможностей и точная дата появления пока не сообщаются.

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Никто и не сомневался, что обновление 21H1 скоро появится, но разработчики хранили подробности в секрете. По этой причине официальное подтверждение этого обновления стало сюрпризом.

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Было сказано, что данная версия не принесёт изменений в программу совместимости Windows Hardware Compatibility Program. Принципы останутся неизменными по сравнению с версией 20H2.

Обновление будет небольшим, выходящим в виде обычного накопительного обновления. Акцент будет сделан на внутренних изменениях. Это довольно неожиданно, поскольку предыдущее обновление было таким же небольшим, но Microsoft вносит изменения в график релизов.

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Обычно весной выпускаются крупные обновления. На этот раз ситуация изменилась из-за появления Windows 10X, которая также ожидается весной. Крупное обновление Windows 10 должно быть выпущено осенью.