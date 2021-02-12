Уровень использования интернета достиг новых высот: 1 Тб в месяц многим уже не хватает
За последний год люди намного чаще обычного работают и учатся из дома, развлечения также ушли в интернет. Неудивительно, что уровень трафика достиг рекордного уровня. В прошлом году провайдеры увидели рост пикового трафика и изменение пиковых часов. Это заставляет их разворачивать дополнительные сети и серверы, чтобы справиться с ростом нагрузки.
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Отчёт от OpenVault показывает, что в США всё больше пользователей интернета с расходом трафика больше 1 Тб в месяц. В последнем квартале 2020 года больше 14% пользователей превысили этот порог. Это почти в два раза больше, чем таких было в последнем квартале 2019 года. Сюда входят в том числе пользователи с лимитным подключением.
Естественно, при безлимитном доступе к интернету расходуют трафика больше, чем если есть ограничения. 2,5% пользователей потребляют более чем 2 Тб в месяц. В предыдущем квартале средний расход трафика на человека был 482,6 Гб против 344 Гб годом ранее.
Большая часть роста случилась после того, как начались первые карантины, а во втором и третьем кварталах года рост трафик был скромным. Американские провайдеры Comcast, Verizon, AT&T в эти дни отказались от лимита трафика, но потом снова ввели его на всех тарифах, а заодно подняли цены.
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У большинства провайдеров предел составляет около 1 Тб. Как видим, многим этого начинает не хватать, особенно если они смотрят сервисы потоковой трансляции видео и пользуются приложениями с видеоконференциями. За дополнительные 50 Гб трафика провайдеры берут в среднем $10, в результате чего итоговая сумма может стать внушительной.
Компания OpenVault занимается отслеживанием трафика для более чем 150 провайдеров с оптоволоконным, кабельным и беспроводным подключением по всему миру, поэтому там знают, о чём говорят. Если рост расхода трафика продолжится, для всё большего числа пользователей стоимость доступа в интернет будет увеличиваться.
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