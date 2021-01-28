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Exynos 2100 и Snapdragon 888: процессор Samsung готов выйти на первые роли

Сравнение систем на чипе в смартфоне Samsung Galaxy S21
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Считается, что мобильные процессоры Samsung Exynos всегда уступают своим аналогам Qualcomm Snapdragon. В Galaxy S20 это был Exynos 990, в Galaxy A21s Exynos 850. Аналогичные модели Snapdragon всегда лидировали по производительности и низкому энергопотреблению. Ситуация может измениться с появлением в продаже аппаратов Samsung Galaxy S21 на процессорах Exynos 2100 в России и Snapdragon 888 в США. Samsung во время анонса уделила своему чипу особое внимание, обещая повысить планку стандартов.

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Это смелое заявление, к которому многие отнеслись скептически. Конечно, Exynos 2100 был улучшен по сравнению с флагманами Exynos прошлых поколений, но такие улучшения типичны. Появилась поддержка модема 5G, экран с частотой обновления 144 Гц, мощное ядро Cortex-X1. Производится чип на техпроцессе 5 нм. Всё это даёт надежду на реальную конкуренцию со Snapdragon 888.

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Для начала сравним производительность нового процессора с Exynos 990 в составе Galaxy S20. В многоядерном тестировании Geekbench 5 новый чип набрал 3263 балла против 2299 баллов в прошлом. Это хороший прирост производительности для одного года. Тесты PCMark Work 2.0 показывают значение 14732 против 11000 в Exynos 990. Прирост больше, чем у нового Snapdragon по сравнению со своим предшественником.

Впрочем, сравнивать нужно с конкурентом, а не два процессора самой Samsung. Сравнения приведены ниже:

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Geekbench 5

Одноядерное тестирование

  • S21 Snapdragon 888: 1076
  • S21 Exynos 2100: 1070

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Многоядерное тестирование

  • S21 Snapdragon 888: 3223
  • S21 Exynos 2100: 3263

PCMark Work 2.0

  • S21 Snapdragon 888: 13070
  • S21 Exynos 2100: 14732

Теперь картина вырисовывается более отчётливая. В одном тесте у Exynos явное преимущество, в другом минимальное преимущество, в третьем микроскопическое отставание.

Графическая производительность Exynos 2100 на Mali GPU также впечатляет.

3D Mark Wildlife

  • S21 Snapdragon 888: 5733
  • S21 Exynos 2100: 5852

В тяжёлых графических задачах Snapdragon 888 справляется чуть лучше, как видно из результатов ниже.

GFXbench Aztec Ruins Vulkan

  • S21 Snapdragon 888 (High): 35 fps
  • S21 Snapdragon 888 (Normal): 55 fps
  • S21 Exynos 2100 (High): 26 fps
  • S21 Exynos 2100 (Normal): 35 fps

Таким образом, Exynos 2100 по меньшей мере не уступает Snapdragon 888 и даже сокращает отставание от Apple A14 Bionic, хотя отрыв последнего всё равно остаётся большим.

В плане автономности Exynos 2100 ещё есть куда расти. Тесты Work 2.0 с яркостью экрана 200 нит и включенной адаптивной частотой обновления на Snapdragon 888 показывают результат почти 10 часов, на Exynos 2100 8 часов. В обоих случаях смартфон сможет протянуть полный день, но Samsung всё равно нужно поработать надо энергоэффективностью.

Эти результаты заставляют с ещё большим нетерпением ждать появления Exynos 2200, тем более что там должна быть графика AMD Radeon. Пусть бенчмарки не всегда отображают производительность в реальности, мы видим значительный прирост скорости центрального процессора.

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