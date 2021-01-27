Microsoft огласила финансовые результаты за последний квартал 2020 года
Компания Microsoft на этой неделе поделилась финансовым отчётом за 4-й квартал 2020 года или 2-й квартал финансового 2021 года. Доход компании составил впечатляющие $43,1 млрд., что на 17% выше показателя годичной давности. Операционная прибыль равна $17,9 млрд. (рост на 29%), валовая прибыль $15,5 млрд. (+33%).
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Основные доходы можно разделить на три категории. Подразделение Productivity and Business Processes заработало $13,4 млрд. (+13%), Intelligent Cloud $14,6 млрд. (+23%), More Personal Computing $15,1 млрд. (+17%).
В состав Productivity and Business Processes входят такие продукты, как Office, LinkedIn, Dynamics. Продукты и облачные сервисы Office Commercial выросли на 11% на фоне и без того хороших результатов годом ранее. На 21% увеличились доходы Office 365 Commercial.
Продукты и облачные сервисы Office Consumer показали рост на 7%, количество подписчиков увеличилось на 28% до $47,5 млн. Доходы LinkedIn показали рост 23%, количество сессий увеличилось на 30%. Продукты и облачные сервисы Dynamics выросли на 21%, в том числе облачный Dynamics 365 на 39%.
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Intelligent Cloud состоит главным образом из Azure. Серверные продукты и облачные сервисы выросли на 26%, Azure на 50%. Локальные серверные продукты показали рост дохода на 4%, чему способствовало прекращение поддержки Windows Server 2008. База установленных Enterprise Mobility выросла на 29% до 163 млн. компьютеров, Enterprise Services на 5%.
Самое интересное для нас в разделе More Personal Computing. Сюда относятся доходы от Windows, Surface, Xbox. Доходы от продаж лицензий на Windows увеличились всего на 1%. Год назад они уже были на высоком уровне из-за прекращения поддержки Windows 7. Доходы Windows OEM Pro снизились на 9%, зато выросли доходы Windows OEM не Pro на 24%. Рост доходов коммерческих продуктов и облачных сервисов составил 10%.
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Устройства Surface заработали больше на 3%. Реклама в поисковых системах подросла на 2%. Годовые доходы выросли на целых 51%, в том числе на 86% при продаже аппаратных продуктов, включая новые Xbox Series X и Xbox Series S. Контент и сервисы Xbox показали рост на 40%.
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