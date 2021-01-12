Western Digital удвоила объём своих портативных SSD
Компания Western Digital в два раза увеличила максимальный объём хранилища на некоторых своих портативных твердотельных накопителях. Теперь это значение достигает 4 Тб вместо прежних 2 Тб.
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Новые накопители будут доступны под брендами Western Digital My Passport и WD_Black, а также в серии SanDisk Extreme. На все эти устройства будет даваться 5-летняя гарантия.
Начиная с цены $680 предлагается модель Western Digital My Passport SSD. Эта серия накопителей была обновлена в прошлом августе, предлагая скорость чтения 1050 Мб/с и скорость записи 1000 Мб/с.
Western Digital Black P50 Game Drive SSD 4Тб обойдётся покупателям в $750, здесь скорость чтения и записи до 2000 Мб/с. Эти накопители совместимы с компьютерами, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox.
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Если вы будете покупать их как внешние твердотельные накопители, которые расширяют внутреннее хранилище PlayStation 5 или Xbox Series X/S, есть несколько подвохов. Накопитель может подключаться к PlayStation 5, а на PlayStation 4 игры можно только хранить, но не запускать. С консолями Xbox Series X/S накопитель работает, но он несовместим новым слотом расширения и не может получить полный доступ к аппаратным возможностям нового поколения. Пока единственным таким накопителем является Seagate Expansion Card вместимостью 1 Тб.
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SanDisk Extreme 4 Тб стоит $700 и обещает скорость чтения до 1050 Мб/с и записи до 1000 Мб/с. Есть более быстрый вариант 4 Тб Extreme Pro стоимость $900 со скоростью чтения и записи до 2000 Мб/с.
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Все эти продукты будут выпущены в текущем квартале.
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