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Всего через несколько дней после анонса системы на чипе Qualcomm Snapdragon 888 появились тесты этого процессора в будущем смартфоне Galaxy S21. Казалось бы, производительность флагманского чипа должна быть лучше прежней, но картина оказалась не самая радужная.

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Конечно, речь идёт о раннем прототипе устройства с недоработанным программным обеспечением. В любом случае, 3 сентября аппарат Samsung SM-G991U на последней версии Android был добавлен в базу данных Geekbench Browser. В сентябре в эту же базу попал SM-G996B на Android 11 на процессоре Exynos 2100.

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Считается, что данная модель относится к международной версии Galaxy S21+, тогда как SM-G991U выйдет на смену SM-G981U и будет разблокированным вариантом Galaxy S20 5G для США.

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Рассматривается аппарат с объёмом оперативной памяти 8 Гб и хранилищам 128 Гб. Результаты одноядерного тестирования не намного выше по сравнению со Snapdragon 865 в Galaxy S20 5G, в многоядерном тестировании результаты почти не отличаются. До анонса Galaxy S21 есть ещё пару месяцев и разработчики выполнят оптимизации, но за предыдущие несколько месяцев особого прогресса не наблюдается.

Сейчас нет и речи о том, чтобы Galaxy S21 5G на равных противостоял процессору Apple A14 в iPhone 12 с его результатами 1500 и 4000 баллов. Интегрированный модем 5G позволяет расходовать меньше энергии по сравнению с отдельным модемом, но такого же прироста производительности пока не видно.

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Предположительно, самый компактный вариант Galaxy S21 будет обладать плоским экраном 6,2 дюйма с поддержкой частоты обновления 120 Гц и пластиковым корпусом. У него будет тройная задняя камера с основным сенсором 12 Мп, телефото 64 Мп и сверхширокоугольным 12 Мп. Ёмкость батареи ожидается на уровне 4000 мАч. Минимальная цена составит $850.