Microsoft снова начнёт предлагать Android-приложения на Windows
Когда Microsoft впервые представила операционную систему Windows 10, она пообещала технологиипереноса приложений в магазин Windows Store. Проект под названием Centennial должен был переносить туда приложения на архитектуре Win32, проект Westminster предназначался для веб-приложений, проект Islandwood давал разработчикам возможность перекомпилировать приложения с iOS с минимальными изменениями. Проект Astoria разрешал устанавливать Android-файлы APK на Windows.
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В итоге проект Astoria так и не был запущен, в феврале 2016 года его отменили. Он превратился в подсистему Linux на Windows. Теперь появилась информация, что Microsoft вынашивает очередные планы сближения Android и Windows 10. Проект на этот раз называется Latte и будет основан на Windows Subsystem for Linux. Подсистема поддерживает приложения с графическим интерфейсом и GPU-ускорение, поэтому шансов на успех на этот раз больше.
Точные причины отказа от проекта Astoria по-прежнему неизвестны. Microsoft говорит, что реализация была слишком запутанной для разработчиков. Некоторые говорят о низком качестве, другие о слишком высоком. Распространение Android-приложений на Windows могло помешать собственным универсальным приложениям Microsoft.
Приложение «Ваш телефон» позволяет транслировать Android-приложения на компьютер, но теперь Microsoft хочет дать возможность нативного запуска. Разработчикам приложений не потребуется выпускать крупные обновлений, но и поддержки Google Play Services не будет.
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Реализация проекта ожидается осенью 2021 года. В этом же обновлении будет переработанный пользовательский интерфейс, эмуляция x64 на процессорах ARM и другие новшества.
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