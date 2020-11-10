Части игр для PlayStation 5 можно будет выбрасывать для экономии места
Компания Sony опубликовала довольно пространный список вопросов и ответов относительно консоли PlayStation 5. Многое из этого списка уже было известно, но есть и кое-какая новая информация.
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Объём хранилища на PlayStation 5 довольно ограниченный на фоне размера современных видеоигр. Чтобы решить эту проблему, японский производитель использует несколько трюков.
Как и в случае с PlayStation 4, PlayStation 5 обладает функцией Preferred Install. Она даёт возможность скачивать и устанавливать первую часть игры, а остальное загружается на заднем плане. Игры с поддержкой такой возможности можно запускать через несколько минут после начала установки. Пользователи сами могут принимать решение, что скачивать в первую очередь, в том числе одиночную игру или многопользовательскую.
Разработчики расширили возможности этой функции. В поддерживаемых играх для PlayStation 5 можно будет отказаться от определённых режимов или контента, чтобы сэкономить дисковое пространство. Если кто-то никогда не играет в многопользовательскую версию, он может её не скачивать. Всё зависит от того, дадут ли такую возможность сами разработчики игр.
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Игры для PlayStation 5 нельзя запускать с внешних дисков USB, о чём уже было известно. Что ещё хуже, на них нельзя даже хранить игры. Все игры должны храниться на встроенном сверхбыстром SSD. Быть может, возможность хранить игры на внешних USB-дисках появится в будущих обновлениях системы.
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Также было сказано, что убрана блокировка игр по регионам. Где бы вы не купили игру, вы сможете играть в неё в любой стране. Особо это должно обрадовать любителей японских игр, среди которых много эксклюзивов.
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Также консоль будет поддерживать стриминговый сервис PlayStation Now. Это расширит число доступных в момент запуска PlayStation 5 игр. На ней можно играть в более чем 4000 игр от PlayStation 4, а PlayStation Now добавляет ещё более 750 игр от Playstation 2 и 3. Стоимость подписки на сервис составляет от $10 в месяц до $60 в год.
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