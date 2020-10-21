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Программа Microsoft Windows Insider с недавних пор работает по-новому и пользователи могли тестировать сборки Windows 10 20H2 с июня. Они выпускались в бета-канале, ещё существует канал для разработчиков. Теперь осеннее обновление Windows 10 October 2020 Update начинает распространяться на компьютерах обычных пользователей.

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В первую очередь изменения скрыты под капотом. Во-первых, 20H2 является реальным номером версии. Раньше так выглядели кодовые названия системы на основе года и полугодия. Существовали версии 2004, 1909, 1903. Теперь кодовое имя будет являться официальной версией системы.

На этот раз обновление не приносит новых функциональных возможностей. Внесены некоторые изменения в уже существовавшие прежде возможности, есть также некоторые косметические изменения. Это напоминает обновление годичной давности 1909.

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Впервые в системе по умолчанию предлагается новый вариант браузера Microsoft Edge. Желающие уже могли установить его прежде, но отныне он предустановлен на Windows 10. Если вы купите новый компьютер, браузер на основе Chromium будет там.

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Есть некоторые внешние изменения в меню «Пуск». Оно будет обращать внимание на графическую тему системы в целом. В новых компьютерах при входе в учётную запись Microsoft содержимое панели задач будет связано с ней. Например, если у вас есть Android-смартфон, на панели задач будет приложение «Ваш телефон».

Обновление уже доступно в центре обновления Windows. Автоматически оно устанавливаться не будет, нужно нажать на ссылку «Загрузить и установить».