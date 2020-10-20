В аппаратах Pixel 5 обнаружились проблемы с качеством сборки
Между рамкой и экраном нашли зазоры
Аппараты Pixel 5 были представлены на прошлой неделе и стоят они дешевле других флагманских моделей 2020 года. И всё же, при цене в $699 дешёвыми их не назвать. Тем неприятнее для первых покупателей стало обнаружение производственных дефектов.
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Сообщается, что некоторые обладатели Pixel 5 обнаружили зазоры между алюминиевой рамкой и пластиковым бампером экрана. У большинства проблемных экземпляров эта рамка находится наверху, где располагается передняя камера и отсек для SIM-карты с левой стороны. В зазор может попадать пыль и грязь. Пока неизвестно, влияет ли это на защиту IP68. В любом случае, программным обновлением эту проблему не решить.
Хотя сообщений не слишком много, по мере продаж аппаратов их число растёт. Google пока не делала никаких официальных заявлений по этому поводу. Ожидается, что это произойдёт со дня на день. Наверняка обладатели дефектных аппаратов захотят обменять их на более качественные экземпляры. Для российских потребителей данная проблема вряд ли представляет интерес, поскольку аппараты серии Google Pixel в нашей стране официально не продаются, хотя желающие могут найти возможность приобрести их.
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