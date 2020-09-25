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Выходящий в недалёком будущем смартфон OnePlus 8T будет поддерживать быструю подзарядку мощностью 65 Вт при помощи стандарта Warp Charge 65. Разработчики официально подтвердили эту информацию. Они рекламируют возможность всего за 15 минут зарядить смартфон на полный день работы. За такое время смартфон зарядится от нуля до 58% при наличии в нём батареи ёмкостью 4500 мАч. На полную подзарядку уйдёт 39 минут.

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Естественно, чем мощнее подзарядка, тем сильнее нагреваются элементы. Разработчики обещают в смартфоне новую систему рассеивания тепла, чтобы он не перегревался во время подзарядки. На аппарате будет 12 датчиков температуры, но при этом отсутствует беспроводная подзарядка.

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Мощность 65 Вт в два с лишним раза превосходит подзарядку предыдущих аппаратов этого производителя. OnePlus 8, OnePlus 8 Pro, OnePlus Nord поддерживают стандарт Warp Charge 30T. 65 Вт среди других производителей предлагали Oppo Reno Ace и Find X2 Pro со стандартом SuperVOOC 2.0.

Поскольку это проприетарный стандарт, нужно будет пользоваться зарядным устройством производства OnePlus из комплекта поставки смартфона. Другой адаптер выдаст максимум 27 Вт. Адаптер OnePlus поддерживает стандарт 45W PD, что даёт возможность обеспечить быструю подзарядку на некоторых сторонних смартфонах.

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Также на этой неделе было сказано, что 8T получит экран с частотой обновления 120 Гц. Ещё у него будет четыре задних камеры с основной 48 Мп, сверхширокоугольной, макро и портретным сенсором. Ожидается процессор Snapdragon 865+ и 8 Гб оперативной памяти.