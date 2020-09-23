Qualcomm анонсировала мобильный процессор Snapdragon 750G
Во вторник компания Qualcomm представила очередную систему на чипе с поддержкой сетей 5G в линейке Snapdragon 700. Snapdragon 750G предназначается для игровых устройств и поддерживает яркие цвета True HDR наряду с локальной обработкой ИИ. Чип может работать как в сетях mmWave 5G, так и до 6 ГГц. В первом случае сигнал передаётся на большее расстояние и лучше проходит сквозь преграды, но скорость входящего подключения ниже. Процессор обеспечит максимальную скорость входящего подключения до 3,7 Гбит/с и исходящего 1,6 Гбит/с в сетях 5G. В сетях LTE эти показатели составят 1,2 Гбит/с и 210 Мбит/с.
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Здесь есть некоторые возможности Snapdragon Elite Gaming, которые обеспечивают плавный игровой процесс с низкими задержками. В состав чипа входит графический процессор Adreno 619, производительность которого на 10% выше по сравнению с Adreno 618 в Snapdragon 730G. Разработчики обещают высокое качество изображения и доступ к многопользовательским играм и потоковым трансляциям в облачных игровых платформах.
За ИИ отвечает 5-е поколение Qualcomm AI Engine с поддержкой голосовых переводов, умных камер, обработки видео и изображения. Производительность составляет до 4 трлн. операций в секунду, что на 20% выше по сравнению с Snapdragon 730G. Используются вычислительные ядра Kryo 570, которые также на 20% быстрее на фоне ядер в Snapdragon 730G. ИИ позволяет вести телефонные разговоры даже в шумном окружении, отсеивая посторонние звуки.
Qualcomm Spectra 355L Image Signal Processor обеспечивает картинку с минимумом визуального шума и запись видео 4K HDR. Поддерживаются сенсоры изображения до 192 Мп.
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Тактовая частота центрального процессора 2,2 ГГц. Есть стандарты связи Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 и экраны Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. На стандартной частоте 60 Гц максимальное разрешение 1440p. Чип производится на техпроцессе 8 нм и первые смартфоны на нём должны появиться до конца года. Предположительно, это будут аппараты Xiaomi.
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