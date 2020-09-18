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Во время атаки приложения-вымогателя на больницу при университете Дюссельдорфа в Германии скончалась женщина. Это может быть первый зафиксированный случай, связанный с атакой на больницу с летальным исходом. Из-за атаки вымогателя больница не могла принимать экстренных пациентов и из-за этого женщину отправили в другую больницу в 35 км.

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Кибератака не была нацелена непосредственно на эту больницу. Записка с требованием денег была адресована ближайшему университету. Злоумышленники прекратили атаку после того, как власти сообщили, что пришлось закрыть больницу.

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Объекты здравоохранения часто становятся целями приложений-вымогателей и их создателей. Эксперты по информационной безопасности не первый год говорят, что больницы к этому не готовы. Они активно используют устройства с доступом в интернет. При этом без них вести диагностику или лечить пациентов невозможно.

Даже если атаки нацелены на медицинские записи пациентов и не затрагивают напрямую оборудование, последствия могут быть неприятными. Одно исследование показало, что уровень смертей от сердечных приступов в больницах вырос в течение нескольких лет после взлома и кражи данных. Больницы должны тратить ресурсы на противостояние атакам и обновление программного обеспечения, что может влиять на работу врачей.

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Крупные кибератаки, вроде WannaCry в 2017 году, оказали значительное влияние на работу больниц. Например, пострадала система здравоохранения Великобритании. Непосредственно от этого смертей не было выявлено, но эксперты считали, что это лишь вопрос времени.

Сейчас немецкие власти ведут расследование. Возможно, кибератака будет переквалифицирована в убийство.

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Источник: The Verge