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Появилась информация, что в этом году Microsoft представит обновлённый планшет Surface Pro X. Как обычно, устройство второго поколения будет отличаться от первого незначительно.

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В частности, здесь ожидается использование процессора Microsoft SQ2 на основе Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Процессор первого поколения SQ1 представлял собой обычный Snapdragon 8cx с разогнанным центральным и графическим процессором. Новый чип основан прежней архитектуре, но у него выше тактовые частоты. Остальные изменения процессора пока остаются неизвестными.

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Могут быть у планшета и изменения в плане внешнего вида. Корпус получит платиновый цвет, который традиционно применялся в устройствах Microsoft Surface. Surface Pro X стал первым под этим брендом без такого цвета. Также он был первым без клавиатуры разных цветов, что теперь тоже может измениться. Будут предлагаться разнообразные варианты клавиатуры.

Предположительно, эмуляция архитектуры AMD64 будет доступна участникам программы тестирования до конца года. Сейчас Windows на ARM может изначально запускать приложения на архитектуре ARM и через эмуляцию на архитектуре x86.

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Как обычно, анонсы Microsoft ожидаются в октябре.