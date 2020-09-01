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Игра Pokemon Go по-прежнему остаётся популярной, пусть и не как 4 года назад. Правда, в этом году у неё есть проблемы, поскольку концепция этой игры никак не сочетается с необходимостью сидеть дома.

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Разработчик Niantic объявил о прекращении поддержки некоторых старых устройств на системах Android и iOS. В посте в Твиттере сообщается, что обновление Pokemon Go в октябре лишит поддержки системы Android 5, iOS 10 и 11, iPhone 5S и iPhone 6. Обладатели остальных мобильных устройств могут продолжать играть по-прежнему.

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Как видим, не будет поддерживаться iPhone 5S и 6, хотя на них можно установить последнюю версию iOS 12. Разработчики игры поначалу не сообщили о причинах такого решения. Позднее в ответ на запрос журналистов было сказано, что объём памяти в этих аппаратах составляет всего 1 Гб. Этого недостаточно для внедрения в игру новых возможностей.

Игра полагается на трёхмерную графику, камеры, GPS и тому подобные технологии. Разработчики уверяют, что отказ от устаревших устройств затронет незначительную часть геймеров. Пока неизвестно, перестанет ли игра запускаться полностью или просто нельзя будет обновлять её до новых версий.