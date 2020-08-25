Обладатели Galaxy Tab S7 и Note 20 Ultra жалуются на зелёный оттенок экранов
Ранее в этом году владельцы смартфонов флагманской серии Samsung Galaxy S20 жаловались на то, что на экранах есть неприятный зелёный оттенок. К сожалению, этот случай оказался не последним. На этот раз пострадали обладатели ещё более современных смартфонов Galaxy Note 20 и планшетов Galaxy Tab S7. В интернете на форумах можно найти жалобы владельцев моделей Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Note 20 Ultra. При падении уровня яркости ниже определённого экраны зеленеют. Относительно Galaxy Note 20 Ultra речь идёт о разновидности на процессорах Snapdragon. При этом в первой половине года жаловались обладатели Galaxy S20 на чипах Exynos.
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Как видим, планшеты также не избежали этой неприятной проблемы, хотя в них не применяются экраны AMOLED. Таким образом, неисправность не должна быть связана с драйверами Super AMOLED, как полагали прежде.
Не стоит думать, что такие неполадки бывают исключительно на моделях Samsung. В последнее время новые релизы часто преподносят подобный неприятный сюрприз. Проблемы с экранами были на аппаратах серии iPhone 11 и Pixel 4, OnePlus 8 Pro и OnePlus Nord, предыдущих поколениях Samsung Galaxy.
Владельцам пострадавших устройств остаётся только ждать и надеяться на появление программного обновления, которое устраняет недостатки экрана. Если этого не случится, можно будет обменять устройство по гарантии. Правда, в некоторых регионах мира магазины и сервисные центры остаются закрытыми или могут быть закрыты из-за пандемии коронавируса в будущем.
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