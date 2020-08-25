Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ранее в этом году владельцы смартфонов флагманской серии Samsung Galaxy S20 жаловались на то, что на экранах есть неприятный зелёный оттенок. К сожалению, этот случай оказался не последним. На этот раз пострадали обладатели ещё более современных смартфонов Galaxy Note 20 и планшетов Galaxy Tab S7. В интернете на форумах можно найти жалобы владельцев моделей Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+, Galaxy Note 20 Ultra. При падении уровня яркости ниже определённого экраны зеленеют. Относительно Galaxy Note 20 Ultra речь идёт о разновидности на процессорах Snapdragon. При этом в первой половине года жаловались обладатели Galaxy S20 на чипах Exynos.

реклама

Как видим, планшеты также не избежали этой неприятной проблемы, хотя в них не применяются экраны AMOLED. Таким образом, неисправность не должна быть связана с драйверами Super AMOLED, как полагали прежде.

анонсы и реклама Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

Не стоит думать, что такие неполадки бывают исключительно на моделях Samsung. В последнее время новые релизы часто преподносят подобный неприятный сюрприз. Проблемы с экранами были на аппаратах серии iPhone 11 и Pixel 4, OnePlus 8 Pro и OnePlus Nord, предыдущих поколениях Samsung Galaxy.

Владельцам пострадавших устройств остаётся только ждать и надеяться на появление программного обновления, которое устраняет недостатки экрана. Если этого не случится, можно будет обменять устройство по гарантии. Правда, в некоторых регионах мира магазины и сервисные центры остаются закрытыми или могут быть закрыты из-за пандемии коронавируса в будущем.